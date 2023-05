MN - Analogie Chievo-Milan di Pioli? Pellissier: "Ascoltò noi esperti pur mantenendo le sue idee"

MilanNews.it

Sergio Pellissier, ex leggenda del Chievo che fu allenato da Stefano Pioli per una stagione, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha raccontato delle analogie che ptorebbero esserci tra un momento di crisi vissuto da quel Chievo e quello in cui si ritrova il Milan adesso. Le sue parole: "Io mi ricordo molto bene l’annata con lui perché partimmo molto bene. Dopo due partite eravamo primi in classifica. Poi ne perdemmo quattro di fila e lui era in bilico.

Continuò a mantenere le sue idee, nonostante tutto. Se dovessi intravedere, con il senno di poi, una sua abilità, direi che è stato in grado di ascoltare noi esperti, pur mantenendo le sue idee. Con il giusto mix, ne siamo usciti. Magari al Milan potrebbe fare uguale”.