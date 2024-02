MN - Anche Giorgio Furlani presente all'evento “Business of Football Summit”

Come riportato già in precedenza, dietro le ultime assenze dell'amministrazione delegato del Milan Giorgio Furlani c'è una spiegazione. Il CEO rossonero è stato infatti protagonista in questi gioni di un importante viaggio d'affare in Medio Oriente, area commerciate strategica per il processo di crescita internazionale del diavolo, che proprio a Dubai recenetemente ha aperto una nuova sede, Casa Milan Dubai. La notizia di questa sera vede sempre Giorgio Furlani come protagonista. Infatti, dopo gli impegni ad Abu Dhabi, l'AD milanista ha raggiunto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic all'evento “Business of Football Summit”.

Il CEO rossonero era presente questa sera in platea, un'ottima occasione quindi per poter fare il punto della situazione dopo il recente viaggio in Medio Oriente.

Di Antonio Vitiello.