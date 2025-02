MN - Andrea Sottil sul figlio Riccardo: "Il Milan è la sua grande chance per fare uno step in avanti"

Il colpo Feyenoord è duro, ma c'è una Champions da conquistare sul campo tramite il campionato. Il Milan riparte da Torino, avversario storicamente ostico per i rossoneri che raramente sono riusciti a vincere nel capoluogo piemontese. Col campionato intanto saranno nuovamente disponibili i giocatori non inseriti in lista UEFA, tra cui il nuovo acquisto Riccardo Sottil. Per parlare di lui e del momento dei rossoneri abbiamo contattato il padre Andrea, che ci dà il suo punto di vista anche da allenatore. In esclusiva per MilanNews.it

Il Milan nella finestra invernale ha cambiato molto: fra le novità c'è suo figlio Riccardo. Che ha esordito contro il Verona. Che effetto le fa?

"Da padre non posso che essere orgoglioso di lui. Chiaro che ci sta che il primo impatto con San Siro sia un po' devastante, perché è uno stadio che fa questo effetto. Ma sono certo che potrà ritagliarsi il suo spazio".

Il suo acquisto nelle ultime battute del mercato ha spiazzato tutti

"Anche noi. Pensi che abbiamo saputo dell'interesse del Milan alle 12 dell'ultimo giorno di mercato".

Dalla Fiorentina al Milan cambiano anche le pressioni

"Per lui è una grande occasione per fare uno step in avanti. Giocare nel Milan è una cosa grandiosa. E conoscendolo so che farà di tutto per conquistare la proprietà e l'allenatore".