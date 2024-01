MN - Anellucci fa previsioni per il 2024: "Contro il Cagliari ho visto una squadra in salute: vedremo"

vedi letture

Il Milan è reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, con i rossoneri però subito al lavoro per preparare al meglio l'importante sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Empoli. I ragazzi di Stefano Pioli vengono così da due vittorie di fila e con un buon momento di forma e morale. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato in esclusiva Claudio Anellucci, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Le parole di Anellucci su cosa prevede per il 2024: "Contro il Cagliari ho visto una squadra in salute, sempre con il pallino del gioco in mano. Vedremo. Per ora, il Milan è chiamato a inseguire. Strada facendo, si capirà meglio"