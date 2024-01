MN - Anellucci su Pioli: "Nell'immediato non penso proprio che rischi"

Il Milan è reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, con i rossoneri però subito al lavoro per preparare al meglio l'importante sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Empoli. I ragazzi di Stefano Pioli vengono così da due vittorie di fila e con un buon momento di forma e morale. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato in esclusiva Claudio Anellucci, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Le sue parole su Pioli e sul suo futuro: "Ora come ora, nessun allenatore big - credo - possa accettare il Milan. Non si tratterebbe di un’eredità semplice da gestire. Nell’immediato, non penso proprio che Pioli rischi”