MN - Annullata la visita di Bondo e Sottil al FlagShip store di via Dante. L'incontro con i tifosi verrà riprogrammato

Intorno alle 14 Warren Bondo e Riccardo Sottil sono attesi nella sala stampa di Milanello per presentarsi ai media come nuovi giocatori del Milan. I due, poi, nel pomeriggio sarebbero dovuti andare presso il FlagShip Store di via Dante 12 per incontrare i tifosi, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa visita è stata annullata.

Si attendono dunque comunicazioni da parte del club per capire quando Bondo e Sottil potranno potranno ricevere la giusta accoglienza anche da parte della propria gente.

di Antonio Vitiello