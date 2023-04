MN - Antonelli crede in De Ketelaere: "Vedrete la prossima stagione..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così di De Ketelaere in grande difficoltà nella sua prima stagione in rossonero: "Vedrete che la prossima stagione questo giocatore farà ricredere tutti. Quest'anno gli è servito per ambientarsi, il prossimo stupirà tutti. Come fu con Tonali".