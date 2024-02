MN - Antonelli: "Non tutti possono permettersi Maignan, Theo, Leao e Giroud"

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: questa sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Roberto Antonelli.

Le parole di Antonelli sui migliori giocatori rossoneri: "Secondo me ben poche squadre in Italia e in Europa possono permettersi una spina dorsale così importante composta da Maignan, Theo Hernandez, Leao e Giroud. Tutti giocatori che hanno fatto bene con Pioli, sin dal suo arrivo. Per questo ritengo che l’allenatore rossonero sia al posto giusto nel momento giusto, anche in chiave futura”.