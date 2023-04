MN - Antonelli: "Pioli e Mourinho diversi ma tra i migliori. Ci divertiremo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così dei due alleantore Pioli e Mourinho: "Sono due allenatori molto diversi tra loro, per me tra i migliori in circolazione. Mourinho ha vinto più titoli. Pioli ha vinto invece uno scudetto spettacolare l'anno scorso. Ci divertiremo".