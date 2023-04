MN - Antonelli su Ibra: "Ancora importante nel gruppo. Futuro? Le parti sceglieranno insieme"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della sfida di oggi pomeriggio tra le sue due ex squadre. Questo il suo pensiero sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, per il quale oggi sono state confermate le voci di una lesione al polpaccio: "Ibra è stato un campione, un giocatore fuori da ogni categoria. Secondo me è ancora importante all'interno del gruppo squadre. Bisogna che le due parti scelgano insieme che cosa fare. I rapporti mi risulta siano buoni: qualsiasi scelta verrà compiuta, sarà nell'interesse globale e farà contenti tutti".