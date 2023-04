MN - Antonelli su Maignan: "Non averlo ha penalizzato il Milan al 90%: è il migliore in Europa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così di Mike Maignan: "E' rimasto fuori per troppo tempo. Secondo me, non averlo a disposizione, ha penalizzato al 90% la squadra di Pioli, senza nulla togliere a chi lo ha sostituito. In questo momento è il miglior portiere in Europa".