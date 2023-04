MN - Antonelli su Roma-Milan: "Mi aspetto una gran bella partita"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della sfida di oggi pomeriggio tra le sue due ex squadre. Questa la sua previsione: "Mi aspetto una gran bella partita. Sono le squadre che, secondo me, ora come ora stanno meglio di tutte le altre. In più, complessivamente, sono pure al completo, ci sono pochi infortunati. La posta in palio è poi troppo importante"