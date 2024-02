MN - Antonelli sugli obiettivi del Milan: "Secondo posto e sperare nei passi falsi dell'Inter"

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: questa sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Roberto Antonelli.

Le parole di Antonelli sugli obiettivi del Milan da qui a fine stagione: "Non si può sapere che cosa il Milan possa vincere e dove possa arrivare. Intanto l’esordio in Europa League è stato positivo. Si parla tanto di infortuni, ma - gradualmente - Pioli sta recuperando tutti. Inoltre, se questo è il quadro, i rossoneri possono aspirare anche al secondo posto in classifica e stare dietro all’Inter, sperando in eventuali, seppur difficili, passi falsi”.