© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, e si è lanciato in un giudizio sull'euroderby che è alle porte: "Sarà tutta una sfida di psicologia. Ora come ora, se mi devo sbilanciare, vedo il Milan avvantaggiato rispetto all'Inter".