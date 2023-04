MN - Antonelli: "Tutte li big hanno faticato: ora il Milan sta meglio di tutte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, e ha parlato della stagione del Milan tra alti e bassi: "Hanno avuto un momento di flessione verso Gennaio. Un po' tutte le big hanno faticato con questa stagione spezzata in due dal Mondiale. Lo stesso Napoli non è più brillante come prima. Il Milan, come ho detto, adesso è la squadra che sta meglio di tutte".

Poi un commento sull'exploit in Champions contro il Napoli: "Soprattutto in Champions il Milan ha fatto le due partite perfette per eccellenza. In alcune partite fa la differenza l'approccio mentale. E' stato così nel caso dei match tra Milan e Napoli"