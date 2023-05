MN - Antonini ricorda il gol alla Juve: “Fu una gioia immensa"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luca Antonini, terzino del Milan tra il 2008 e il 2013, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it dopo la vittoria contro la Sampdoria e in vista della decisiva sfida di domenica contro la Juventus.

Segnasti il tuo primo e unico gol in rossonero alla Juve in proprio in una partita di fine maggio 2010, il tuo ricordo?

“Fu una gioia immensa, scontato pure dirlo. Anche adesso c’è Milan contro Juve a fine maggio, ma la posta in palio è molto più alta!”.