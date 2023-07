MN - Antonucci: "Musah è un 2002 molto forte, con una progressione che ti ricorda Hakimi"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Antonucci, procuratore sportivo.

Come vedresti in rossonero Musah?

“Premesso che il Milan deve fare delle scelte per la situazione extracomunitari, Musah è un 2002 molto forte, con una progressione che ti ricorda Hakimi. Parla benissimo italiano: ha gia giocato in italia nel 2008 ma ha vissuto in italia fino a 11 anni”.