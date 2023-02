Fonte: da San Siro, Antonio Vitiello

Tantissima attesa per la gara di Champions League fra Milan e Tottenham. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it dagli spalti di San Siro sono partiti degli applausi anche per Lazza, rapper e tifoso rossonero classificatosi al secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo.