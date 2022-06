MN - Ariatti su Maldini e Massara: "Sono due che sul mercato stupiscono"

MilanNews.it

L'ex calciatore di Serie A Luca Ariatti è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato in maniera positiva del modo di lavorare di Maldini e Massara, punta dell'iceberg dell'area tecnica rossonera: "Attenzione perché sono due che, sul mercato, possono sempre stupire. Il Milan ha due tipi di campagne acquisti, una che esce pubblicamente e una che lavora sottotraccia. Non mi sorprenderei se uscissero fuori dei colpi non annunciati. Inoltre, anche alla luce del cambio di proprietà, ci vorrà un po’ più di tempo per chiudere le prime operazioni. Sapranno cogliere sicuramente le migliori occasioni possibili”.