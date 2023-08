MN - Arrigoni: "Milan, rivoluzione totale: per vincere serve tempo. Ma Pioli è molto bravo"

Riguardo alla prima sfida ufficiale del Milan in campionato contro il Bologna, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Daniele Arrigoni, tecnico degli emiliani nella stagione 2007-2008.

Per quali ragioni la squadra di Pioli non parte in pole?

“I rossoneri hanno fatto una rivoluzione totale. È vero che Stefano (Pioli ndr), che conosco molto bene, si adatta subito a tutto e cambia tatticamente qualsiasi cosa in modo imprevedibile, ma gli occorre tempo. È una base giovane, pensata per vincere e dominare sul lungo termine, non subito”.