MN - Arrigoni ricorda Mazzone: "Ha cambiato il ruolo dell'allenatore. Sono molto dispiaciuto"

Riguardo alla prima sfida ufficiale del Milan in campionato contro il Bologna, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Daniele Arrigoni, tecnico degli emiliani nella stagione 2007-2008.

Lo hai conosciuto personalmente: un tuo ricordo di Carlo Mazzone?

“Per me, con il suo modo di fare, ha contributo a cambiare il ruolo dell’allenatore in Italia a livello di immagine, aiutando tutta la categoria. Non ero purtroppo al corrente della sua grave situazione di salute. Sono profondamente dispiaciuto. Ha dato tanto al calcio italiano”.