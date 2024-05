MN - Arrivato il bus del Milan a San Siro per l'ultima uscita stagionale dei rossoneri

Arrivato in questi minuti il bus del Milan a San Siro. La squadra è stata accolta da centinaia di tifosi festanti per quella che è l'ultima uscita ufficiale dei rossoneri. Una serata speciale poiché sarà l'ultima di Stefano Pioli, oltre che di Olivier Giroud e Simon Kjaer, altri due artefici della rinascita rossonera e dello scudetto del 2022. In campo ci sarà anche Antonio Mirante, altro giocatore che saluterà.

I rossoneri sfideranno questa sera la Salernitana ultima in classifica e già retrocessa, si prevede per l'occasione una grande risposta da parte del pubblico.