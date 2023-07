MN - B. Galli: "Ho un parere molto netto su De Ketelaere..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito alle manovre e agli obiettivi di mercato rossoneri la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Galli, procuratore sportivo.

Come agiresti personalmente nei confronti di De Ketelaere?

“Su questo ho un parere molto netto: il ragazzo è giovane, merita una seconda possibilità. Parlavamo prima di Tonali: il primo anno fece fatica anche lui. Altrimenti, se proprio non c’è posto per lui, lo si può dare via, ma solo in prestito”.