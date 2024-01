MN - Bagnoli: "Grave errore considerare il campionato già chiuso. Il Milan può ancora provarci"

Il Milan si trova saldo al terzo posto in classifica: la distanza da quelli davanti è troppo ampia, il vantaggio sugli inseguitori è abbastanza rassicurante: bisognerà confermarsi per ottenere il posto in Champions e allo stesso tempo giocarsela in Europa League. In tutto questo la dirigenza è al lavoro sul mercato. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Bagnoli, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Le sue parole.

Pulisic ha ragione ad includere anche il Milan tra le favorite per lo scudetto?

“Secondo me sì. Si compie un grave errore a considerare il campionato chiuso esclusivamente tra Inter e Juventus in questa fase. Il Milan, ora, ha meno impegni. Può sicuramente provarci”.