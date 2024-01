MN - Bagnoli: "Se il Milan effettuerà colpi in difesa? Secondo me sì, ci sono tanti tavoli aperti"

Il Milan si trova saldo al terzo posto in classifica: la distanza da quelli davanti è troppo ampia, il vantaggio sugli inseguitori è abbastanza rassicurante: bisognerà confermarsi per ottenere il posto in Champions e allo stesso tempo giocarsela in Europa League. In tutto questo la dirigenza è al lavoro sul mercato. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Bagnoli, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Le sue parole.

Il Milan effettuerà colpi in entrata fronte difesa entro la fine del mercato di gennaio?

“Secondo me sì. Ci sono diversi tavoli esplorativi aperti. Soprattutto per quanto riguarda il versante estero”.