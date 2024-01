MN - Bagnoli su Conte: "È un allenatore big, solo il Milan lo può monitorare. Difficile fare qualsiasi tipo di previsione"

Il Milan si trova saldo al terzo posto in classifica: la distanza da quelli davanti è troppo ampia, il vantaggio sugli inseguitori è abbastanza rassicurante: bisognerà confermarsi per ottenere il posto in Champions e allo stesso tempo giocarsela in Europa League. In tutto questo la dirigenza è al lavoro sul mercato. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Bagnoli, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Le sue parole.

Specie nel periodo pre-natalizio ha tenuto banco il futuro di Pioli sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Ti risulta che il Diavolo abbia avuto contatti concreti con Conte?

“Conte è un allenatore big, la cui situazione non può essere monitorata soltanto dal Milan, ovviamente. Per aspettative e idee riguardanti la costruzione futura della squadra rossonera che sarà, al momento è complicato fare qualsiasi tipo di previsione”.