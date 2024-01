MN - Bagnoli sugli infortuni: "Ci sono annate in cui hai zero problemi, altre in cui va così. Sbagliato dire che è colpa di Pioli"

vedi letture

Il Milan si trova saldo al terzo posto in classifica: la distanza da quelli davanti è troppo ampia, il vantaggio sugli inseguitori è abbastanza rassicurante: bisognerà confermarsi per ottenere il posto in Champions e allo stesso tempo giocarsela in Europa League. In tutto questo la dirigenza è al lavoro sul mercato. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Bagnoli, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Le sue parole.

Qual è stata la causa dei tanti infortuni che hanno travolto la squadra di Pioli negli ultimi mesi?

“Sono nel calcio da tanti anni e sono giunto a una conclusione, molto semplice: dipende realmente delle annate. Ci sono alcune stagioni in cui hai zero problemi, altre in cui ne riscontri di maggiori. Detto ciò, sarebbe sbagliato attribuire ogni colpa a Pioli”.