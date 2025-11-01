MN - Baiocchini: "Contro la Roma è la grande chance per Nkunku"

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma capolista per la decima giornata di campionato. Dopo due pareggi di consecutivi la formazione di Massimiliano Allegri punta a ritrovare la vittoria, che manca dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Pioli di due settimane fa. A presentare questo match in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sky Sport Emanuele Baiocchini.

Cosa è mancato al Milan in queste due ultime partite per arrivare ai tre punti?

“Non sono state fatte le cose che erano state provate. Credo che contro il Pisa sia mancata l’attenzione difensiva massima che invece il Milan aveva avuto per gran parte del campionato. Contro l’Atalanta invece è mancata un po’ di presenza sotto porta e di spinta offensiva che la partita avrebbe meritato”.

Chi gioca in avanti contro la Roma? Leao parte dall’inizio oppure tocca a Nkunku e Loftus-Cheek?

“Credo che possa giocare dall’inizio Leao: è talmente importante che in un big match, anche se non è al 100%, fossi l’allenatore lo farei giocare. Se è in serata può fare la differenza sempre. E penso che Allegri lo farà giocare. Penso che il partner d’attacco potrebbe essere Nkunku, è la sua grande chance. Magari con l’arretramento di Loftus-Cheek sulla linea dei centrocampisti: Ricci ha giocato a Bergamo, è vero che ha segnato, però Loftus quando è entrato l’ho visto molto bene. Quindi è un giocatore importante nelle rotazioni, è nei 13-14 titolari del Milan”.