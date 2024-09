MN - Baiocchini sul Liverpool: "Nessuno è imbattibile. Slot è motivatissimo"

vedi letture

È tempo di Champions League. Con Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport al seguito del Milan, analizziamo quello che potrebbe essere il percorso europeo dei rossoneri, partendo da un'analisi complessiva delle avversarie e dalla prima di esse, il Liverpool, ospite martedì a San Siro, per arrivare alle outsiders, passando, ovviamente, per la super sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito le dichiarazioni di Manuele Baiocchini raccolte in esclusiva da MilanNews.it.

Il Liverpool è imbattibile per questo Milan?

"Nel calcio non c'è nessuno di imbattibile: anche da fortemente sfavorito, si può far vedere di che pasta sei fatto. Il giocare a San Siro darà ai rossoneri una grande spinta. Il Liverpool ha vinto le prime tre di campionato benissimo, poi ha perso ieri contro il Nottingham Forest in casa... Salah ha ritrovato il piglio giusto, la squadra è fortissima, centrocampo molto completo e attacco tra i migliori d'Europa, a cui è stato aggiunto uno come Chiesa. Il Liverpool ha ripreso vigore con Arne Slot; quella stanchezza di cui parlava Klopp, era la stessa avvertita dalla squadra. Ora c'è un allenatore motivatissimo e sono ripartiti forte. Poi, il Liverpool è stato battuto dal Nottingham e può batterlo anche il Milan... Certo, potrebbero arrivare a San Siro con ancor più voglia di dimostrare la loro forza. Ma vediamo. Nessuno è imbattibile".