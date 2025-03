MN - Barclay (The Sun): "Paratici? Ufficialmente ha lasciato il Tottenham ma lo si vede allo stadio"

Fabio Paratici prende quota come possibile direttore sportivo del Milan. Ma come sono stati gli ultimi anni del dirigente italiano al Tottenham? Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Tom Barclay. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Credi che il Tottenham sia migliorato con lui in dirigenza?

"Beh, a prima vista, il Tottenham ha fatto la Champions League quando lui era al club e ora la squadra si trova ad affrontare la prospettiva di non giocare in una competizione continentale a a meno che non vincano l'Europa League. Ma non è così semplice. Harry Kane era ancora al club durante il periodo di Paratici ed è il miglior giocatore di sempre degli Spurs. Con Ange Postecoglou, il piano è stato generalmente quello di ingaggiare giovani giocatori per il futuro. Potrebbe dare i suoi frutti in futuro, ma questa stagione è stata dolorosa, soprattutto con tutti gli infortuni subiti".

Quanto ha influito la sua squalifica nel Tottenham?

"Ha causato imbarazzo più di ogni altra cosa. E ha costretto, alla fine, gli Spurs a separarsi da lui, tramite le sue dimissioni. Ma lo si è visto ancora regolarmente alle partite, anche di recente, verso la fine di quest'anno, e si ritiene che il presidente Daniel Levy abbia chiesto la sua consulenza anche dopo la sua uscita".