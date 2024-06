MN - Barclay (The Sun): "Ricordo un derby da incubo contro l'Arsenal, perso 1-3 in cui Emerson si è fatto espellere"

vedi letture

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. 25 anni compiuti a gennaio, il brasiliano gode anche dello status di comunitario avendo anche il passaporto spagnolo. Pur legato al Tottenham fino al 2026, i londinesi sembrano più che mai aperti a trattare un suo trasferimento. Ma davvero il giocatore farebbe al caso del Milan. Il collega del Sun, Tom Barclay, ci ha tracciato un bilancio dei suoi tre anni con la maglia degli Spurs.

Tom Barclay, come valuti le tre stagioni di Emerson Royal al Tottenham?

"Non un successo travolgente. Ci sono state delle buone partite, ne ricordo una contro il Manchester City vinta dagli Spurs dove fece una grande prestazione. Dall'altra parte ci sono state molte non all'altezza. Ricordo un derby da incubo contro l'Arsenal, perso 1-3 dove si è fatto espellere. Lui stesso non sembra un profilo adatto al gioco di Postecoglou".

Quali sono i suoi punti di forza?

"I suoi grandi punti di forza sono la fisicità, la forma fisica, la versatilità e l'affidabilità. Postecoglou ne apprezza l'etica del lavoro, si dà molto da fare e durante gli allenamenti nei test è tra i migliori".

MIlan su Emerson Royal: i numeri in stagione del terzino del Tottenham

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. Classe '99, il brasiliano in questa stagione ha collezionato in maglia Tottenham 24 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1333 minuti. I numeri non sono dei migliori, visto che l'ex Barcellona ha servito zero assist ai compagni e messo a referto un solo gol, quello alla prima giornata di Premier League contro il Brentford.