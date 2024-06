MN - Barclay (The Sun) spiega dove Emerson Royal rende meglio in mezzo al campo

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. 25 anni compiuti a gennaio, il brasiliano gode anche dello status di comunitario avendo anche il passaporto spagnolo. Pur legato al Tottenham fino al 2026, i londinesi sembrano più che mai aperti a trattare un suo trasferimento. Ma davvero il giocatore farebbe al caso del Milan. Il collega del Sun, Tom Barclay, ci ha tracciato un bilancio dei suoi tre anni con la maglia degli Spurs.

Nel Tottenham di Conte lo abbiamo visto come esterno di centrocampo con la difesa a 3, con Postecoglou terzino destro, sinistro, centrale nella difesa a 4. Dove secondo te rende meglio?

"Penso che dia il meglio come terzino destro nella difesa a quattro. Devo dire che non è poi così male nemmeno come braccetto destro nella difesa a tre. Meno bene invece come quinto. Ha fatto un ottimo lavoro come difensore centrale improvvisato in una squadra a quattro all'inizio di questa stagione, ma ha faticato come terzino sinistro".

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. Classe '99, il brasiliano in questa stagione ha collezionato in maglia Tottenham 24 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1333 minuti. I numeri non sono dei migliori, visto che l'ex Barcellona ha servito zero assist ai compagni e messo a referto un solo gol, quello alla prima giornata di Premier League contro il Brentford.