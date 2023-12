MN - Bargiggia: "A gennaio due difensori. Penso a Gabbia e per il resto..."

Riguardo alla brusca battuta d’arresto del Milan all’Arechi contro la Salernitana, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Paolo Bargiggia, giornalista e saggista.

Verso quali obiettivi di mercato punteranno i rossoneri a gennaio?

“A questo punto, se anche Tomori dovesse rimanere fermo per lungo tempo, due difensori. Penso al ritorno di Gabbia, numericamente parlando. Per quanto riguarda il resto, potrebbe essere complicato arrivare a Lenglet, che l’Aston Villa vuole tenere. Inoltre, a quanto pare, l’Arsenal non intende prestare Kiwior”.