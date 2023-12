MN - Bargiggia: "Ibrahimovic non può spostare chissà cosa. Faccio fatica a pensare a chissà quali inversioni di tendenza della stagione"

Riguardo alla brusca battuta d’arresto del Milan all’Arechi contro la Salernitana, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Paolo Bargiggia, giornalista e saggista.

Il ritorno di Ibrahimovic potrebbe implicare, sul lungo termine, un’inversione di tendenza della stagione rossonera?

“Non credo proprio. Il ritorno di Ibra, in un ruolo assolutamente indefinito, non potrebbe, oggettivamente, spostare chissà cosa. Sembra più un’operazione mediatica. Al Milan sarebbe servito, forse, di più un direttore sportivo, uomo di calcio, in grado di affiancare Pioli e di consigliarlo sulle metodologie di allenamento, specie sulla preparazione atletica. Con tutta franchezza, faccio fatica a pensare a chissà quali inversioni di tendenza della stagione, con l’organico completamente decimato”.