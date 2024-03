MN - Bargiggia: "Il Milan deve arrivare in fondo all'Europa League e tenere botta in campionato"

Il Milan vive la vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Paolo Bargiggia. Le sue parole.

L’attuale squadra rossonera può ambire alla vittoria dell’Europa League?

“L’attuale Milan propone un calcio molto offensivo, sbilanciato a livello difensivo. L’espressione di gioco è valida. Qualora la vincesse e, in campionato, arrivasse secondo, Pioli potrebbe essere riconfermato, ma gli dò il 40% di possibilità. L’obiettivo stagionale, ad ogni modo, deve arrivare fino in fondo in Europa League e tenere botta in campionato”.