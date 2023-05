MN - Bargiggia: "Leao o non Leao, il Milan giocherà alla pari con l'Inter"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così dell'eventuale assenza di Rafael Leao nell'euroderby di mercoledì: "Leao è meglio averlo che non averlo, ma il Milan della scorsa stagione ha dimostrato di saper far bene sempre e comunque, contro chiunque. A prescindere dagli interpreti. Leao o non Leao, il Diavolo se la giocherà alla pari contro l’Inter”.