MN - Bargiggia: "Nel mercato del Milan l'allenatore ha avuto un ruolo centrale"

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it per commentare e analizzare la sessione estiva di trattative sostenuta dai rossoneri: "Definire estremamente positivo il mercato del Milan che si è appena concluso sembra un esercizio fin troppo facile... Io lo definirei 'sorprendente', ma sorprendente per chi, alla fine dell'ultima stagione, era rimasto molto scettico, si strappava i capelli e versava lacrime amare per questo cambio di strategia totale, per i saluti a Maldini e Massara e per la cessione di Tonali.

Personalmente non ero sorpreso, anzi: dicevo che si intravedeva un cambio netto di strategia rispetto al nostro calcio, che ha dinamiche un po' provinciali, un po' conservatore, col direttore sportivo classico, con l'allenatore tenuto ai margini o quasi delle operazioni di mercato, che seguisse più delle logiche nazional-popolari a furor di popolo. Il Milan di Cardinale ha fatto il contrario: ha impostato una strategia ben precisa, lo ha fatto capire: si tratta di una organizzazione di gruppo con il ruolo dell'allenatore centrale".