MN - Bargiggia: "Pioli e il Milan si separeranno, Cardinale è insoddisfatto"

vedi letture

Il Milan vive la vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Paolo Bargiggia. Le sue parole.

A tuo avviso, le strade tra il Milan e Pioli si divideranno a fine stagione?

“Dico di sì, senza neppure troppe ombre di dubbio. Cardinale mi è sembrato abbastanza esplicito: non è soddisfatto. Sicuramente per quanto riguarda la problematica degli infortuni. Ha speso buonissime parole per Ibrahimovic, che ha definito la sua voce a Milanello, ed è stato meno incisivo su Furlani e Pioli”.