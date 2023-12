MN - Bargiggia: "Pioli è responsabile diretto del suo staff. Probabilmente la sua era al Milan è terminata"

Riguardo alla brusca battuta d’arresto del Milan all’Arechi contro la Salernitana, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Paolo Bargiggia, giornalista e saggista.

Ti sembra un Pioli al capolinea?

“Probabilmente l’era di Pioli sulla panchina del Milan è terminata. So di movimenti, in cui si sta sondando la disponibilità di allenatori liberi per la prossima stagione. Pioli è responsabile diretto del suo staff e, forse, la problematica degli infortuni si sarebbe dovuta affrontare con maggiore tempestività, ai primi segnali che arrivavano”.