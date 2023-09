MN - Bargiggia: "Pulisic e Chukwueze a destra sono dei lussi"

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it per commentare e analizzare la sessione estiva di trattative sostenuta dai rossoneri: "Mercato molto molto positivo, sorprendente in positivo. 10 acquisti, squadra rinforzata soprattutto sul fronte offensivo, con Pulisic e Chukwueze che sono dei lussi; cifre non folli per i cartellini, massimo 20 milioni per il trasferimento, massimo 4 milioni per gli stipendi. Mercato positivo, con una unica pecca, anche se siamo in piena globalizzazione: un solo italiano, niente risorse per Spalletti".