MN - Bargiggia: "Rinnovo Theo? Con lo scouting trovi giocatori più giovani ed economici"

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Theo peggiore in campo a Bergamo, quest’anno più croce che delizia.

"La stagione di Theo Hernandez è tutta negativa. Secondo me parte forse da quest'estate quando lui voleva essere ceduto, era stato un po' ingolosito in linea teorica, ma non dalle offerte poi pervenute veramente al Milan. È quindi partito un po' svogliato e neanche in buona condizione fisica. Poi ci saranno pure questioni sue personali che non lo fanno essere sul pezzo. E magari anche l'aver perso dei riferimenti che potessero guidarlo".

Il suo contratto scade nel 2026, come vedi il suo futuro in rossonero?

"Io senza ombra di dubbio non rinnoverei il contratto a Theo. Non per il suo valore assoluto, che è acclarato, ma perché la storia del calcio ci insegna che anche i giocatori più forti che hanno fatto il loro tempo in una realtà vanno ceduti. Il rischio è che rinnovando tu debba alzare di parecchio la proposta contrattuale per poi trovarti insoddisfatto per averlo fatto. Io lo cambierei, con lo scouting in giro per il mondo si trovano giocatori più giovani, in quel ruolo e che guadagnano meno".