MN - Bargiggia su Diaz: "Discorso complicato. Il Real potrebbe rivenderlo in Europa"

Paolo Bargiggia, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato anche di Brahim Diaz e del suo futuro ancora incerto: "Su Diaz il discorso è molto più complicato rispetto che con Leao. Il rinnovo è fissato a 26-27 milioni e, sin qui, il Milan si è spinto solamente a 20, non potendo fare di più. Al momento, il Real non ha dato riscontri positivi. Lui ha molto mercato in Europa; gli spagnoli potrebbero riprenderselo e rivenderlo in Premier a 40-50 milioni. È una situazione molto confusa”.