MN - Bargiggia su Ibra: "Ormai un calciatore a mezzo servizio: non credo sarà rinnovato"

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva a MilanNews.it e ha parlato con molta franchezza della situazione legata a Zlatan Ibrahimovic: "Immaginare un futuro da calciatore con Ibra mi fa sorridere. Mi sembra già penoso che da due-tre anni gli venga rinnovato il contratto annualmente. È ormai un calciatore a mezzo servizio, se non addirittura meno. Per carità, ha scritto la storia del Milan e del calcio e ha eseguito una funzione importante in rossonero, specie all’inizio. Una funzione però più didattica e psicologica, rispetto che in termini di apporto reale sul campo.

Diciamo le cose come stanno”. Poi un parere sul rinnovo a gettone: "Non credo gli verrà rinnovato il contratto da calciatore al termine della stagione. Considerarlo, ora come ora, giocatore in attività è assurdo. Se Ibra riuscisse a superare la paura del: “cosa faccio quando smetto?”, sarebbe il primo a smettere e faciliterebbe ogni cosa. Il Milan si coprirebbe di ridicolo se gli rinnovasse ancora una volta il rapporto con un’eventuale formula a gettone, che piace più al Monza di Berlusconi e Galliani”.