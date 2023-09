MN - Bargiggia su Jovic: "Il Milan ha dimostrato una volontà di ferro: giusto prenderlo per provare a rilanciarlo"

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it per commentare e analizzare la sessione estiva di trattative sostenuta dai rossoneri: "Sono stati 10 acquisti: forse non è arrivata la ciligiena Taremi. Lo aveva chiesto Pioli, ma in extremis, dimostrando una volontà di ferro, il Milan ha preso Jovic a titolo gratuito: giusto provare a vedere se la punta dovesse rilanciarsi".