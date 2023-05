MN - Bargiggia su Saelemaekers: "In grande forma ma non è continuo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato così le prestazioni di Alexis Saelemaekers: "Io vedo Saelemaekers ultimamente in grande forma. Ha gamba, atleticamente c’è. Però non è continuo, così come non lo è mai stato in carriera. Per questo motivo Pioli lo ha spesso alternato a Messias e non è mai stato considerato un vero titolare. A parità di condizione, io farei giocare sempre il belga. È tecnicamente più completo del brasiliano e ha qualcosa in più"