MN - Bargiggia sul mercato: "Sicuramente arriverà una prima punta di grande livello. I rinnovi di Kjaer e Giroud? Non è scontato"

Il Milan vive la vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Paolo Bargiggia. Le sue parole.

A proposito di mercato: che tipo di sessione estiva sarà quella del Milan?

“Dipende da molti fattori, da chi sarà l’allenatore in primis. Certamente faranno una prima punta di grande livello. Rinnovi? Kjaer e Giroud sono in scadenza, non è così scontato prolunghino o gli venga proposto”.