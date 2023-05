MN - Bargiggia sul rinnovo di Leao: "Ogni ottimismo è prematuro: rossoneri sono spettatori"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva a MilanNews.it e ha parlato così del rinnovo di Leao: "Su Leao la società continua a lavorare, però ogni ottimismo è prematuro. L’aria intorno al Lille non sembra molto favorevole, però intanto il ricorso è ancora in atto. I rossoneri possono soltanto fare da spettatori e trattare su un pezzo di trattativa, ovvero quello legato alle cifre e non globalmente su quello che poi sbloccherà definitivamente l’eventuale rinnovo di Leao, ossia quando sarà chiarito l’aspetto riguardante la multa". Poi sulle cifre ipotetiche: "Non mi risulta siano veritieri. Siamo molto al di sotto.

Io sono a conoscenza di sei milioni. So per certo che Leao sta bene al Milan e che, dipendesse da lui, resterebbe. Tuttavia mi risultata che ai rossoneri pare complicato trattare sia con il padre, sia con Mendes. Sono due ossi duri e ognuno persegue i propri interessi. Se tutto però dovesse andare per il verso giusto - con il Lille condannato a pagare la multa - tutto potrebbe evolversi nel verso giusto”.