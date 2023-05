MN - Bargiggia sull'euroderby: "Se la giocano perfettamente ad armi pari"

MilanNews.it

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva a MilanNews.it e ha espresso ul suo giudizio sul Milan in vista dell'euroderby: "Ci arriva prontissimo, a differenza di un mese fa. Stesso discorso per quanto riguarda l’Inter, fino a un mese fa non in palla. È un euroderby in cui si sono due squadre che se la giocano perfettamente a armi pari”.