MN - Bargiggia sulla partita con la Lazio: "Ho visto un ottimo Milan, se Pioli avesse sempre messo questa formazione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così della sfida tra Milan e Lazio vinta dai rossoneri per 2-0 grazie alle reti di Bennacer e Theo Hernandez: "Ho visto un ottimo Milan, questa volta molto più in palla. Meno male che Pioli non ha fatto turnover come contro la Cremonese. Ecco, fosse stata messa sempre questa formazione, il Milan avrebbe battagliato di più per lo scudetto contro il Napoli”.