MN - Bargiggia: "Vai avanti con Fonseca fino al derby? Allora il club lo difenda e compatti l'ambiente"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it



L'uscita di Ibrahimovic di ieri è stata "alla Ibra", senza giri di parole ha detto: "Sono il boss, comando io". A fine gara però, pur essendo il primo responsabile non ha messo la faccia. Come valuti tutta questa situazione?

"Trovo in generale sbagliato che una società che vuole essere moderna e al passo con i tempi non metta la faccia dopo una partita del genere e soprattutto dopo la contestazione dei tifosi. Non fosse altro che per una stagione di opportunità e strategia. Vai avanti con Fonseca fino al derby? Allora prova a compattare l'ambiente in questi giorni e difendilo. Poi se lo devi cambiare lo cambi, ma questo è un silenzio fin qui, ad oggi, veramente che fa un rumore assordante. Le dichiarazioni di Ibrahimovic nel pre-partita sono senza senso, fuori dal contesto. Uno show personale che mal si sposa con il ruolo che gli appartiene. Non c'entrano niente e farebbero ridere se la situazione non fosse così imbarazzante e grottesca".